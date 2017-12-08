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Политика

Опрос показал, кому из политиков россияне доверяют больше всего

Сюжет:
"Общественные мнения" (259)
10:5508.12.2017
(обновлено: 10:56 08.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве. Архивное фотоЛюди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверенно лидирует в рейтинге доверия россиян политикам, в конце ноября его показатель составил 53%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вы бы проголосовали за Путина на президентских выборах в 2018 году?
Результаты

  • 67.5%

    Да, я доволен(льна) его работой

  • 11.3%

    Пока не знаю, решу ближе к выборам

  • 21.2%

    Нет, я поддерживаю другого кандидата
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Согласно опросу, второе и третье место занимают Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев — показатель доверия респондентов к ним составил 17,9% и 16,1% соответственно. Противоположный рейтинг возглавляет Владимир Жириновский: в ноябре уровень недоверия россиян к нему вырос с 28,1% до 31,9%. Показатель недоверия респондентов к Ксении Собчак составляет 8,4%.

Опрос выявил, что показатель одобрения деятельности президента РФ на протяжении года находится на уровне выше 80%, по данным за период с 27 ноября по 3 декабря он составляет 82,4%. Одобрение работы председателя правительства Дмитрия Медведева и кабинета министров составляют 54% и 58,8% соответственно. Рейтинги одобрения Госдумы и Совета Федерации после снижения в октябре в ноябре улучшили позиции — 51,2%, и 56,3% соответственно. В последние недели электоральный рейтинг партии "Единая Россия" находился на уровне 52,1-52,3%. Показатель ЛДПР по среднему за неделю 27 ноября-3 декабря составил 10,1%, КПРФ — 9,4%, "Справедливой России" — 4,6%.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин — кандидат в президенты России
По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, начало избирательной кампании практически не сказалось на отношении россиян к политическим институтам и отдельным политикам.

"Показатели относительно устойчивы. Условно значимая динамика зафиксирована лишь в отношении парламента страны. Уровень одобрения деятельности Государственной думы вырос на три процентных пункта, Совета Федерации — на 0,8 процентных пункта. Но в данном случае речь идет лишь о возврате на ранее утраченные позиции. Очевидно, сказалась публичная активность депутатов Госдумы, их резонансные заявления по различным вопросам. Примечательна стабильность показателей всех кандидатов в президенты. Это свидетельство сформированности отношения к ним", — прокомментировал Мамонов данные проведенного опроса.

Всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в 2017 г россиян от 18 лет. Каждый день были опрошены 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней — 1,9%.

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