В Омске первая женщина-мэр вступила в должность

НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Церемония вступления в должность первой в истории Омска женщины-мэра Оксаны Фадиной состоялась в пятницу, сообщает горадминистрация.
"В ходе торжественной церемонии избранный мэр Омска Оксана Фадина поклялась честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города, защищать законные права и интересы его жителей", — говорится в сообщении. В мероприятии принял участие врио губернатора Омской области Александр Бурков, депутаты городского и областного парламентов, представители федеральных органов госвласти, общественники.
Фадина официально стала первой женщиной-мэром Омска. До нее должность и. о. мэра временно, в течение нескольких месяцев в 2012 году, исполняла лишь Татьяна Вижевитова, сейчас занимающая должность зампредседателя правительства Омской области.
Новый конкурс по выборам мэра Омска проходил после выборов нового состава городского совета депутатов, а также после смены главы Омской области. Вместо подавшего в отставку Виктора Назарова обязанности губернатора исполнял экс-депутат Госдумы РФ Александр Бурков. Предыдущий конкурс 19 апреля 2017 года был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.