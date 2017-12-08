В Омске первая женщина-мэр вступила в должность

НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Церемония вступления в должность первой в истории Омска женщины-мэра Оксаны Фадиной состоялась в пятницу, сообщает горадминистрация.

Депутаты горсовета Омска 22 ноября на специальном заседании, посвященном выборам градоначальника, большинством голосов избрали мэром главу минэкономики Омской области Оксану Фадину. Заседание не обошлось без скандала: после того как большинством голосов было решено сделать голосование открытым и поименным, фракция КПРФ в составе девяти человек демонстративно покинула зал и не голосовала. Все оставшиеся депутаты — 31 человек — поддержали Фадину. За главу Калачинского района Фридриха Мецлера не было отдано ни одного голоса.

"В ходе торжественной церемонии избранный мэр Омска Оксана Фадина поклялась честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города, защищать законные права и интересы его жителей", — говорится в сообщении. В мероприятии принял участие врио губернатора Омской области Александр Бурков, депутаты городского и областного парламентов, представители федеральных органов госвласти, общественники.

Фадина официально стала первой женщиной-мэром Омска. До нее должность и. о. мэра временно, в течение нескольких месяцев в 2012 году, исполняла лишь Татьяна Вижевитова, сейчас занимающая должность зампредседателя правительства Омской области.

Новый конкурс по выборам мэра Омска проходил после выборов нового состава городского совета депутатов, а также после смены главы Омской области. Вместо подавшего в отставку Виктора Назарова обязанности губернатора исполнял экс-депутат Госдумы РФ Александр Бурков. Предыдущий конкурс 19 апреля 2017 года был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Оксана Николаевна Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственней деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе входящих в структуры вертикально интегрированных холдингов отрасли энергетики и ЖКХ, органах исполнительной власти. С 30 октября 2015 года — министр экономики Омской области.