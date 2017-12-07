Путин по телефону пообщался с Эрдоганом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, обсудив ситуацию с ближневосточным урегулированием после заявления президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Он также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Эрдоган осудил это решение и заявил о намерении обсудить это с Путиным.