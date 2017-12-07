Кириенко заявил, что не знает, кто возглавит предвыборный штаб Путина

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил РИА Новости, что пока не знает, кто возглавит предвыборный штаб действующего президента России Владимира Путина.

"Ответ на этот вопрос очевиден — нет (не знаю — ред.)", — сказал Кириенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил, что пока неизвестно, кто возглавит избирательный штаб Путина на выборах в 2018 году, как такового штаба еще нет.

Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году. Он отметил, что пока не решил, кто возглавит его штаб. Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре.