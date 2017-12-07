Мосгоризбирком закупит дополнительную тысячу КОИБов к выборам президента

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия осуществляет закупку тысячи дополнительных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) к выборам президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"В распоряжении Мосгоризбиркома сейчас 632 КОИБа, объявлена закупка дополнительных тысячи КОИБов. Сейчас эта закупка осуществляется, к выборам президента мы эту закупку завершим, и они будут использованы на выборах", — сказал Реут.

Таким образом, всего в Москве к выборам главы государства на избирательных участках разместят чуть более 1,6 тысяч КОИБов.

"Это примерно половина от избирательных участков, которые будут эти КОИБы использовать", — добавил член Мосгоризбиркома.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.

В среду, 6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Позже он отметил, что еще не решил, кто возглавит его предвыборный штаб.