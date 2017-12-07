Говорить о предвыборной программе Путина пока рано, заявил Песков

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сроки финализации и представления предвыборной программы президента РФ Владимира Путина называть рановато, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, видение основных параметров программы у президента имеется, как вы понимаете, в этой стране лучше, чем у кого бы то ни было. В какие сроки программа будет финализирована и представлена вниманию общественности, сейчас я сказать не могу, пока чуть-чуть рановато", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда Путин представит свою предвыборную программу.

Президент Владимир Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента. Глава государства ответил на вопрос о своих планах со второго раза. Днем в среду он выступал перед участниками форума "Доброволец России-2017", лауреат одноименной премии Максим Токарев поинтересовался у президента о планах на кампанию. Тогда Путин сказал, что примет решение в ближайшее время.