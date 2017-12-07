Путин в четверг вечером проведет телефонный разговор с Эрдоганом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером проведет телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, стороны обсудят ситуацию с ближневосточным урегулированием после заявления главы США Дональда Трампа по Иерусалиму, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение президента США Дональда Трампа и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Вечером мы ожидаем телефонный разговор с Эрдоганом, тот самый, который он уже анонсировал. Действительно, главная тема — ситуация с ближневосточным урегулированием, которая сложилась после решения президента США о переносе диппредставительства из Тель-Авива в Иерусалим", — сказал Песков.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в справке РИА Новости >>



