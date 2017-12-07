С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников уверен, что президент России Владимир Путин способен объединить вокруг себя общество и вывести страну на новые горизонты развития.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.

"Многолетней работой на посту главы государства Владимир Владимирович доказал, что является сильным и дальновидным политиком, который не преклоняется перед ужесточающейся риторикой западных стран, а в своих решениях руководствуется только национальными интересами России. Именно во время его президентства наша страна стала по-настоящему сильным и независимым государством, с которым считаются все участники мирового сообщества. Это настоящий лидер, способный объединить вокруг себя общество, укрепить вертикаль власти и вывести нашу страну на новые горизонты развития", — цитирует пресс-служба губернатора его слова.