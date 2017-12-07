Заявление Путина в Нижнем Новгороде об участии в выборах поможет области

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2017

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Заявление действующего президента РФ Владимира Путина об участии в выборах главы государства, которое он сделал в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, приведет к положительному эффекту для Нижегородской области, считает врио губернатора Глеб Никитин.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое заявление Никитин сделал по итогам встречи с Путиным после конференции на заводе. Врио главы региона считает, что, сообщив в Нижнем Новгороде о своем намерении участвовать в выборах, Путин высказал "свое уважение к городу и нижегородцам".

"Обоснованность, на мой взгляд, безусловно, присутствует — в этом поступке проявлена мудрость руководителя. Героические страницы в жизни нашего региона и города говорят о том, что подобного рода поступки и события, если они совершаются здесь, приводят к самым положительным последствиям", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе также сообщили, что на совещании с главой государства Никитин сказал, что встреча была "чрезвычайно продуктивной". По его словам, Путин поддержал предложенный проект стратегической специализации региона. Глава региона также рассказал президенту о ходе работы с бюджетом в части исполнения "майских указов", о развитии инфраструктуры в регионе. Кроме того, обсуждались проблемы отставания по приведению в нормативное состояние дорожной сети, проблемы в энергетике, связанные с ограничением сетей и газораспределительных станций.

"Я уверен, что при поддержке президента мы сможем добиться развития потенциала нашего региона. Мы обсуждали с Владимиром Путиным вопрос специализации региона на развитии технологических, инновационных и других секторов. Он выразил поддержку этим идеям и обещал во всем помогать региону", — подытожил Никитин.

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