13:5907.12.2017
(обновлено: 14:00 07.12.2017)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Заявление действующего президента РФ Владимира Путина об участии в выборах главы государства, которое он сделал в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, приведет к положительному эффекту для Нижегородской области, считает врио губернатора Глеб Никитин.
Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое заявление Никитин сделал по итогам встречи с Путиным после конференции на заводе. Врио главы региона считает, что, сообщив в Нижнем Новгороде о своем намерении участвовать в выборах, Путин высказал "свое уважение к городу и нижегородцам".
"Обоснованность, на мой взгляд, безусловно, присутствует — в этом поступке проявлена мудрость руководителя. Героические страницы в жизни нашего региона и города говорят о том, что подобного рода поступки и события, если они совершаются здесь, приводят к самым положительным последствиям", — приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе также сообщили, что на совещании с главой государства Никитин сказал, что встреча была "чрезвычайно продуктивной". По его словам, Путин поддержал предложенный проект стратегической специализации региона. Глава региона также рассказал президенту о ходе работы с бюджетом в части исполнения "майских указов", о развитии инфраструктуры в регионе. Кроме того, обсуждались проблемы отставания по приведению в нормативное состояние дорожной сети, проблемы в энергетике, связанные с ограничением сетей и газораспределительных станций.
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
"Я уверен, что при поддержке президента мы сможем добиться развития потенциала нашего региона. Мы обсуждали с Владимиром Путиным вопрос специализации региона на развитии технологических, инновационных и других секторов. Он выразил поддержку этим идеям и обещал во всем помогать региону", — подытожил Никитин.
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