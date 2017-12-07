Пензенский губернатор считает, что Путин не допустит раскола в стране

САРАТОВ, 6 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Владимир Путин, объявивший в среду о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году, обладает безусловным доверием граждан и не допустит раскола в стране, заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2018 году.

"Я уверен, что любой другой, даже хороший управленец, но не имеющий такой поддержки общества, как у Владимира Владимировича (Путина), может привести страну к расколу. Наверное, это выгодно западным странам, но не России. Знаю, что мое мнение разделяют подавляющее большинство жителей Пензенской области", — сказал Белозерцев, слова которого РИА Новости приводит его пресс-секретарь Дина Черемушкина.

"В современной сложной внешнеполитической ситуации и внутренних проблемах развития экономики лидером может быть только человек, обладающий большим опытом эффективного управления и безусловным доверием граждан. Сравнимой с Владимиром Путиным личности сегодня в нашей стране нет", — добавил глава региона.