Обвинения в адрес Палкина не предусматривают лишения мандата, заявили в ГД

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутата "Единой России" Андрея Палкина не лишат депутатского мандата, так как за предъявляемый ему "конфликт интересов" данная мера не предусмотрена, заявил РИА Новости член комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Эрнест Валеев.

Ранее председатель комиссии Наталья Поклонская сообщала, что заседание комиссии, на котором будет рассматриваться ситуации с Палкиным по поводу возможного конфликта интересов, пройдет 8 декабря. Речь идет о запросах, которые депутат якобы направлял в контрольные и надзорные органы своего округа в интересах предприятий, которые раньше принадлежали ему самому, а сейчас — его сыновьям.

"Решение комиссии я бы не стал предварять, потому что решение принимается коллективно. Есть там представление прокуратуры о том, что есть элементы конфликтов интересов, а по конфликту интересов прекращение полномочий депутата не предусмотрено. Это я могу сказать", — заявил Валеев.

По его словам, сейчас есть возможность прекращения полномочий депутата в случае непредставления или недостоверного представления им деклараций о доходах, поэтому "решение (по Палкину – ред.) будет другое, однозначно".