Тюменский губернатор поддержал решение Путина баллотироваться в президенты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Якушев поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2018 года, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на новый президентский срок. Это очень важное событие в жизни России. Наш национальный лидер — человек, которому по-настоящему доверяют россияне всех возрастов и профессий. Знаю, что у Владимира Владимировича много преданных сторонников, каждый высоко оценивает его деятельность на посту главы государства. Ведь он работает на благо страны и каждого ее гражданина", — цитирует пресс-служба заявление Якушева.

По его словам, "тюменцы искренне благодарны Владимиру Владимировичу Путину за перспективу развития, которую мы связываем с действующим президентом".

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