Глава КЧР считает Путина мудрым политиком, которому доверяют россияне

ПЯТИГОРСК, 6 дек — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов считает президента РФ Владимира Путина одним из самых уважаемых и мудрых политиков, которому доверяют миллионы россиян.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.

"Долгожданное и единственно правильное решение. Один из самых уважаемых и мудрых политиков современности, человек, которому всецело доверяют свои судьбы миллионы россиян. Это важное решение не только во многом определит ход избирательной кампании, но и будущее России", — пишет на своей странице в Instagram Темрезов.

По его словам, государство в своей новейшей истории пережило немало потрясений — внутренних и внешних. "И сегодня мы наблюдаем, какое давление пытаются оказывать на нашу страну. Те, кому не нужна сильная Россия, манипулируя фактами, применяя, в том числе, пропаганду лжи, пытаются подорвать авторитет страны в мировом сообществе", — добавил Темрезов.

Глава республики отметил, что в каждом есть чувство спокойной уверенности в том, что Россия всегда была и будет великой страной. "И эта уверенность появилась в нас, в россиянах, благодаря мудрой, открытой и сильной политике Владимира Путина — нашего национального лидера. Именно поэтому его сегодняшнее решение участвовать в выборах президента России имеет для истории нашей страны и для каждого из нас огромное значение. Оно означает мир, стабильность и развитие", — добавил глава региона.

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