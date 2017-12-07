Тамбовская область поддерживает решение Путина участвовать в выборах

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Тамбовская область поддерживает решение Владимира Путина баллотироваться в президенты и отвечает ему "абсолютной народной поддержкой", написал на своей странице в Facebook губернатор региона Александр Никитин.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Владимир Владимирович Путин объявил о своём решении участвовать в президентских выборах! Это важнейшее для страны, принципиальное, взвешенное решение, благодаря которому миллионы россиян обрели новый импульс развития и созидания. Вместе мы можем построить завтрашний день нашей любимой России!", — написал губернатор.

По его словам, сегодня сердца жителей Тамбовской области "зажглись новой надеждой".

"Тамбовская область отвечает президенту абсолютной народной поддержкой. Мы станем надежным звеном Команды Путина на предстоящих выборах и навсегда запомним этот день", — написал Никитин.



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