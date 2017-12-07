САМАРА, 7 дек — РИА Новости. Ульяновская область при Владимире Путине превратилась из банкрота в регион с инвестициями, страна получила стабильность во время президентства Путина, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Морозов.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде сообщил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Стабильность важна не только для Ульяновской области, но и для всей страны. Владимир Путин — тот человек, при котором область смогла превратиться из никому не нужного умирающего региона-банкрота в территорию, интересную инвесторам. Область сохранила машиностроение и авиастроение", — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что сейчас Ульяновская область имеет возможность проводить международные и всероссийские мероприятия, крупнейшие предприятия обеспечивают население работой. Кроме того, регион принял профицитный бюджет на 2018 год, в котором на многие статьи впервые предусмотрены рекордные суммы.

"Все это невозможно сделать, если не быть уверенным в стабильности курса страны, которую смог объединить наш национальный лидер", — отметил Морозов.

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