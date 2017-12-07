Зюганов вновь уклонился от ответа на вопрос о своем участии в выборах

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь уклонился от прямого ответа на вопрос о своем участии в президентских выборах 2018 года. По его словам, кандидата определит съезд КПРФ 23 декабря.

"Я давно (много лет) участвую в этом, и считаю что это полезно и интересно для всех", — ответил Зюганов на вопрос, готов ли участвовать в президентских выборах в марте. Зюганов баллотировался на каждых выборах президента кроме 2004 года.

Он добавил, что решение о кандидате КПРФ в президенты будет принимать партийный съезд 23 декабря.