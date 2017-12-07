МУРМАНСК, 7 дек — РИА Новости. Решение Владимира Путина об участии в предстоящих выборах — важное и радостное событие, он полон сил, владеет ситуацией и является авторитетным мировым лидером, а страна под его руководством продолжит развиваться, считает губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента России на выборах в марте 2018 года.

"Конечно, мы ждали этого решения Президента — это не просто важное, но ещё и очень радостное событие для большинства россиян. Того большинства, которое, я не сомневаюсь, мы увидим по результатам выборов", — отметила Ковтун.

Она сообщила, что не так давно состоялась ее встреча с Путиным. "Наш президент полон сил, прекрасно владеет ситуацией как в стране и конкретных регионах, так и в мире. Это авторитетный мировой лидер, равных которому нет", — отметила глава региона. По её мнению, Путин абсолютно уверен в себе и правильности пути, которым ведёт страну. "Верность этого курса разумному человеку доказывать не нужно — достаточно проследить новейшую историю России", — добавила глава региона.

Она выразила уверенность, что наша страна и дальше будет крепнуть и развиваться под руководством Путина.

"Уверена, что мы будем продвигаться в Арктике, уверена, что нам удастся окончательно вернуть заслуженный престиж профессиям учителя и доктора, рабочим специальностям, уверена, что мы будем строить жильё и больницы, детские сады и школы", — резюмировала она.

Другие новости региона читайте здесь >>