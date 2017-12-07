НАЛЬЧИК, 6 дек — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что президент России Владимир Путин является гарантом стабильности и перемен к лучшему, на сегодняшний день ему нет альтернативы на посту главы государства.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента России на выборах в марте 2018 года.

"Объективная ситуация такова, что в нынешних реалиях, когда перед Россией стоит ряд вызовов и угроз, альтернативной кандидатуры Владимиру Путину нет. Это очевидно", — приводит слова Евкурова его пресс-служба.

Глава Ингушетии также отметил, что российская экономика держит курс на уверенный рост, несмотря на продолжающийся режим западных санкций и сложные отношения с США и Евросоюзом.

"Уже многое сделано для устойчивого развития, и нам нужна гарантия продолжения этого курса в будущем. Впервые за новейшую историю Россия заняла на международной арене позицию сильного и значимого игрока. Пусть мы живем в условиях санкций, но мы отстаиваем свои национальные интересы, и с нами считаются. Очень важно продолжить эту линию и сохранить авторитет России в мире. Сегодня Владимир Владимирович Путин — гарант стабильности и перемен к лучшему", — подчеркнул Евкуров.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

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