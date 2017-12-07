Глава Новосибирской области назвал Путина безусловным национальным лидером

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что надеялся на решение Владимира Путина принять участие в выборах президента, так как глава государства своей работой уже доказал, что является безусловным национальным лидером.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты. Выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре.

"Я ожидал этого решения, и я на него надеялся. Потому что считаю, что Владимир Владимирович Путин своей деятельностью уже доказал, что является безусловным национальным лидером, который сплотил страну и народ вокруг себя, создал условия для поступательного развития российского государства", — сказал Травников журналистам в четверг.

Врио новосибирского губернатора выразил надежду, что на президентских выборах в марте 2018 года победит именно Путин. Он отметил, что Россия, как и Новосибирская область, нуждается в определенной корректировке курса управления, и выразил мнение, что такая корректировка уже началась.

"На самом деле корректировку этого курса, по крайней мере экономического, мы уже наблюдаем в течение последних трех лет. Безусловно, любая стратегическая программа не догма и должна корректироваться. Но ни в коем случае не должно быть резких поворотов. Резкие изменения – это все-таки торможение, пускай кратковременное, но торможение. Те изменения, которые происходят в течение трех лет, я оцениваю позитивно. Наконец-то есть понимание, что мы стали делать правильные вещи в экономике нашей страны", — сказал новосибирский губернатор.

Травников добавил, что пусть эти изменения пока и не приносят быстрых результатов, "все-таки цены на нефть не те, что в начале 2000-х годов", однако выразил уверенность, что Россия будет развиваться в нужном направлении.