Трутнев рассказал, кто должен стать новым мэром Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что новым мэром Владивостока должен стать честный, энергичный человек, который хочет изменить город к лучшему.
В начале ноября отстраненный и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. В понедельник, 4 декабря, завершился прием документов на конкурс по замещению должности мэра Владивостока. Всего заявки подали 60 человек. Документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого комиссия представит кандидатуры думе.