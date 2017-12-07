Трутнев рассказал, кто должен стать новым мэром Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что новым мэром Владивостока должен стать честный, энергичный человек, который хочет изменить город к лучшему.

"Человек должен любить город, хотеть, чтобы город изменился к лучшему – не по должностной обязанности, а просто по собственному стремлению. Должен быть честен, компетентен и энергичен. Должен понимать, что такое экономика, как решать сложные задачи, должен быть требователен… У Владивостока трудная судьба с точки зрения мэра. Я надеюсь, что когда-то она изменится. Таких людей в Приморье немало… Мы будем (мэру – ред.) помогать", — сказал Трутнев.

В начале ноября отстраненный и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. В понедельник, 4 декабря, завершился прием документов на конкурс по замещению должности мэра Владивостока. Всего заявки подали 60 человек. Документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого комиссия представит кандидатуры думе.