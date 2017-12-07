Трутнев: переизбрание Путина даст уверенность в развитии Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что переизбрание Владимира Путина президентом даст уверенность в том, что Россия и ее Дальний Восток будут развиваться.

В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

"Уверенность в том, что Россия будет развиваться. Уверенность в том, что будет развиваться Дальний Восток", — ответил Трутнев журналистам во Владивостоке на вопрос, что даст Дальнему Востоку переизбрание Путина.