РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Глава Сахалина заявил, что Путин дал людям уверенность в завтрашнем дне

Сюжет:
Решение Владимира Путина участвовать в выборах (55)
07:0007.12.2017
7228546
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Архивное фотоГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, подчеркнув, что действующий глава государства дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Изготовитель блесны, с которой Путин поймал щуку, поддержал его выдвижение
Накануне в ходе встречи с работниками завода ГАЗ президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

"Безусловно, это очень хорошая новость. До сих пор среди кандидатов в президенты страны не было явного лидера, что вызывало определенные опасения у жителей России. И это понятно, ведь за годы руководства страной Владимир Владимирович дал людям главное – стабильность и уверенность в завтрашнем дне", — сказал Кожемяко.

Он пояснил, что по собственному опыту люди знают, к каким негативным последствиям может привести резкая смена политического курса. "Мы все были свидетелями, как в 1990-е годы, с развалом Советского Союза, миллионы людей оказались брошенными, экономика и социальная сфера пришли в упадок, начался разгул преступности, многомесячные задержки зарплат и социальных выплат. К счастью, это в прошлом, и нельзя допустить повторения подобного", — сказал Кожемяко.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил стоящие перед Путиным задачи
По его словам, сегодня Россия и Сахалинская область стабильно развиваются, благодаря поддержке президента в регионе реализуется множество инвестиционных проектов, серьезные изменения к лучшему произошли в социальной сфере. Активно строятся детские сады, больницы, спортивные объекты, модернизируется инфраструктура, благоустраиваются города и поселки.

"Нам еще многое необходимо сделать для повышения качества жизни людей. А для этого нужен сильный лидер. И это Владимир Владимирович Путин. Он как никто другой оправдывает надежды россиян на стабильность, на дальнейшее успешное развитие страны", — отметил глава региона.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Комментировать
Политика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
serj_serj_69
Да, Олежек. Еще 6 лет можешь свободно считать бюджет Сахалина своим кошельком.
07:18
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена