Глава Сахалина заявил, что Путин дал людям уверенность в завтрашнем дне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, подчеркнув, что действующий глава государства дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Накануне в ходе встречи с работниками завода ГАЗ президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

"Безусловно, это очень хорошая новость. До сих пор среди кандидатов в президенты страны не было явного лидера, что вызывало определенные опасения у жителей России. И это понятно, ведь за годы руководства страной Владимир Владимирович дал людям главное – стабильность и уверенность в завтрашнем дне", — сказал Кожемяко.

Он пояснил, что по собственному опыту люди знают, к каким негативным последствиям может привести резкая смена политического курса. "Мы все были свидетелями, как в 1990-е годы, с развалом Советского Союза, миллионы людей оказались брошенными, экономика и социальная сфера пришли в упадок, начался разгул преступности, многомесячные задержки зарплат и социальных выплат. К счастью, это в прошлом, и нельзя допустить повторения подобного", — сказал Кожемяко.

По его словам, сегодня Россия и Сахалинская область стабильно развиваются, благодаря поддержке президента в регионе реализуется множество инвестиционных проектов, серьезные изменения к лучшему произошли в социальной сфере. Активно строятся детские сады, больницы, спортивные объекты, модернизируется инфраструктура, благоустраиваются города и поселки.

"Нам еще многое необходимо сделать для повышения качества жизни людей. А для этого нужен сильный лидер. И это Владимир Владимирович Путин. Он как никто другой оправдывает надежды россиян на стабильность, на дальнейшее успешное развитие страны", — отметил глава региона.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.