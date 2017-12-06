Эксперт рассказал о перспективах предвыборной гонки после выдвижения Путина

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Выдвижение кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы фактически означает, что между остальными кандидатами борьба пойдет не за победу, а за результат, то есть кандидатам будет важно то место, которое оно займут на выборах, рассказал РИА Новости известный политолог Дмитрий Гавра.
Путин в среду заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Путин впервые был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год занимал пост председателя правительства, а в 2012 году снова стал главой государства.
"То, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах, было ожидаемо. Тем более что последние события в политической обстановке страны ясно указывали на данную возможность. Единственное, что оставалось загадкой, это время и место, где он объявит об этом. С другой стороны, это выдвижение не сведет к нулю, как говорят многие эксперты, шансы других кандидатов. Но значительно поколеблет их позиции", — рассказал политолог.
"С выдвижением Владимира Путина выборы стали уже гонкой за результатом, а не победой. Теперь для кандидатов станет важным, какое они место займут на выборах, какие политические силы их поддержат, какие города проголосуют в их пользу, то есть фактически сейчас они будут набирать определенный вес политических тяжеловесов", — добавил политолог.