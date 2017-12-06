Эксперт рассказал о перспективах предвыборной гонки после выдвижения Путина

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Выдвижение кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы фактически означает, что между остальными кандидатами борьба пойдет не за победу, а за результат, то есть кандидатам будет важно то место, которое оно займут на выборах, рассказал РИА Новости известный политолог Дмитрий Гавра.

Путин в среду заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Путин впервые был избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год занимал пост председателя правительства, а в 2012 году снова стал главой государства.

"То, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах, было ожидаемо. Тем более что последние события в политической обстановке страны ясно указывали на данную возможность. Единственное, что оставалось загадкой, это время и место, где он объявит об этом. С другой стороны, это выдвижение не сведет к нулю, как говорят многие эксперты, шансы других кандидатов. Но значительно поколеблет их позиции", — рассказал политолог.

Он отметил, что в победе Владимира Путина сомнений у экспертов нет. Так что теперь остальные кандидаты будут добиваться на выборах не столько президентского кресла, сколько своих политических целей, уверен Гавра.

"С выдвижением Владимира Путина выборы стали уже гонкой за результатом, а не победой. Теперь для кандидатов станет важным, какое они место займут на выборах, какие политические силы их поддержат, какие города проголосуют в их пользу, то есть фактически сейчас они будут набирать определенный вес политических тяжеловесов", — добавил политолог.