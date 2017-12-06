РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Эксперты рассказали об успехах Путина за шесть лет

20:1706.12.2017
(обновлено: 20:21 06.12.2017)
01150
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Укрепление роли России на геополитической карте мира, присоединение Крыма и модернизацию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно считать основными достижениями Владимира Путина за время его третьего президентского срока, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин объявил об участии в президентских выборах

При этом специалисты отмечают, что в условиях осложнения международной обстановки и санкционного давления на Россию у Путина, который заявил о намерении вновь баллотироваться на высшую государственную должность РФ, не получилось кардинально изменить ситуацию в экономике. Поэтому главной задачей для следующего президента России станет подъем экономики и, как следствие, обеспечение роста доходов населения страны.

Крым и внешняя политика

По словам эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, главные успехи политики Путина во время третьего президентского срока — это присоединение Крыма и "возвращение России на большую геополитическую шахматную доску". "Мы видим, что Россия рассматривается как серьезный мировой игрок", — сказал он.

"Произошли территориальные изменения, внешняя политика вышла на более широкую повестку… Потом была Сирия, где мы тоже сделали большую заявку на место России в мировой политике", — добавил руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Кадыров заявил, что не видит альтернативы Путину

Успех сирийской операции отмечает и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его мнению, участие России в урегулировании сирийского конфликта, при всех оговорках, было проведено хорошо как в военном, так и в политическом отношении.

"Удалось продемонстрировать высокое качество управления и войсками, и политическими рисками", — считает политолог.

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
/

Модернизация армии и макроэкономическая стабильность

К достижениям президента эксперты отнесли также модернизацию оборонно-промышленного комплекса и сохранение экономической стабильности, несмотря на санкции и падение цен на нефть.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Россия будет идти только вперед, ее никто не остановит, заявил Путин

"На втором месте (среди успехов президента на третьем сроке — ред.) можно было бы поставить восстановление дееспособности российской армии и ее переход в новое качество — как вооруженных сил, так и новое качество восприятия армии в российском обществе", — сказал член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

По словам Слатинова, Путину удалось сохранить макроэкономическую стабильность на фоне неблагоприятных внешних условий и с учетом серьезных расходов на оборону и силовой блок. "Это, конечно, огромное достижение в таких непростых условиях", — подчеркнул он.

Среди успешных преобразований Зудин также назвал сельское хозяйство страны. "Из предмета дежурной критики в позднесоветский период и в течение большей части постсоветского периода оно превратилось вдруг, неожиданно для многих, в предмет гордости, восхищения, в яркую демонстрацию того, что России реально может", — отметил политолог.

Кадровая политика

Положительно оценивают эксперты и изменение кадровой политики президента, которая стала "более требовательной и в части ротаций, и в части антикоррупционной деятельности".

Жители Белграда с портретами президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин идет на выборы: как менялся рейтинг президента

"От такого кадрового консерватизма, присущего Путину, по его собственному признанию, он стал все-таки постепенно уходить в сторону большей требовательности и создания более интенсивных стимулов для управленческого класса", — сказал Ремизов.

По словам Зудина, стоит отметить и начавшуюся модернизацию российских элит. "Этот вопрос давно назрел, и Путин в последнее время перевел его в практическую плоскость. Мы видим, что эта проблема решается как системная, то есть с самых разных сторон. Здесь и шаги по обновлению, повышению компетентности элит, и шаги, направленные на то, чтобы сделать российские элиты более открытыми, более ответственными перед российскими гражданами", — пояснил он.

Новые вызовы и экономика

К основным проблемам, решение которых еще предстоит найти, эксперты отнесли ситуацию в Донбассе и падение доходов населения.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Эксперт: экономика при Путине достойно ответила на внешние шоки и санкции

"Донбасский кризис: там уже не осталось хороших решений, только плохие и очень плохие. Был упущен открывшийся в определенный момент шанс на реализацию проекта Новороссии", — полагает Ремизов.

Кроме того, по его словам, отсутствие нового экономического курса также остается основной нерешенной задачей верховной власти. "Не было сформировано и выработано нового курса в экономике, что представлялось крайне актуальным и насущным, особенно после объявления санкционной войны, которая не намерена заканчиваться и приобретает более системный, более необратимый, подчас более жесткий характер", — уточнил политолог.

Также одной из ключевых нерешенных проблем, по словам Ремизова, является зависимость российской элиты от Запада. "В той игре, которую начал Путин на третьем сроке и которая связана с Крымом и противостоянием Западу, сыгран первый тайм, и мы не знаем, чем она закончится. Если не решить определенные системные проблемы на следующем сроке, связанные, прежде всего с тем, что мы вступили в эту серьезную игру, имея критический уровень зависимости наших элит от Запада, то вся игра будет проиграна, несмотря на отдельные блестящие успехи", — считает политолог.

Он подчеркнул, что от решения этой задачи зависит устойчивое положение России в будущем.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эксперт: заявление Путина об участии в выборах прозвучало своевременно

По мнению Слатинова, проблемы в российской экономике сильнее всего ударили по доходам населения. "Мы видим, что упали реальные доходы населения, что уровень доходов продолжает сокращаться", — отметил он.

Поэтому, как считает эксперт, главной задачей для следующего президента России необходимость вернуть экономике полноценный рост, а населению — увеличение уровня жизни, что непросто будет сделать.

Такого же мнения придерживается и Миронов, который также заявляет о необходимости экономических реформ. "Сохранились структурные противоречия в экономике, сохранилась нефтяная зависимость — и все это надо менять… Поэтому сейчас мы пришли к падению доходов населения… К сожалению, внешнеполитическое движение России сильно тормозит ситуация в ее экономике", — добавил руководитель Центра экономических и политических реформ.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах

Олимпиада останется победной для россиян

Политологи уверены, что скандал вокруг Олимпиады 2014 года и решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к играм 2018 года под олимпийским флагом никак не отразится на общественном мнении об Играх в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин: РФ не будет препятствовать отправке спортсменов на ОИ в нейтральном статусе

"Для российского общества победа в Олимпиаде 2014 года — это уже состоявшийся факт, и размыть его лишением медалей с точки зрения уже общественной ситуации не удастся", — заявил Ремизов.

Он отметил, что сочинские Игры были восприняты как бесспорный успех и в России, и за рубежом. По мнению эксперта, решения МОК связаны не с подозрениями в применении допинга российскими спортсменами, а с успехами российской операции в Сирии и присоединением Крыма.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также считает, что обвинения против сборной России преследуют не спортивную, а политическую цель. "Идея заключалась в том, чтобы дискредитировать Олимпиаду сочинскую и ограничить поездку российской сборной (на Олимпиаду-2018 — ред.) перед выборами", — пояснил политолог.

Он уточнил, что политический характер претензий к РФ не дискредитирует Олимпиаду в Сочи в сознании россиян. "Какие бы действия ни происходили, медалей нас все равно стали бы лишать, потому что задача здесь не спортивная, не антидопинговая, а политическая", — добавил политолог.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Путин — кандидат в президенты России

Оба эксперта подчеркнули, что рейтинг Путина будет зависеть от того, поедут ли российские спортсмены выступать в Пхенчхан под олимпийским флагом.

"Есть решения отдельных спортсменов, но есть и позиция государства, которое весь этот олимпийский спорт финансирует. Если будет принято политическое решение о бойкоте, то это скажется в плюс на рейтинге Путина, причем довольно ощутимо", — отметил Ремизов. Противоположное решение, по мнению эксперта, может отразиться на рейтинге действующего президента в отрицательную сторону, но незначительно.

Абзалов добавил, что оба решения предусматривают определенные риски. По его словам, если Кремль выступит против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года, это может негативно сказаться на отношении спортсменов к государственной политике.

"Спортсмены — это очень важный электоральный сегмент и, плюс ко всему – это публичные люди, часть из них — депутаты, между прочим", — подчеркнул он. При этом эксперт уточнил, что если спортсмены выступят под нейтральным флагом, то подобное решение Кремля может быть отрицательно воспринято основным электоратом.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Рейтинг президента России в 2012-2017 годах
Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена