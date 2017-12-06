Эксперты рассказали об успехах Путина за шесть лет

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Укрепление роли России на геополитической карте мира, присоединение Крыма и модернизацию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно считать основными достижениями Владимира Путина за время его третьего президентского срока, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

При этом специалисты отмечают, что в условиях осложнения международной обстановки и санкционного давления на Россию у Путина, который заявил о намерении вновь баллотироваться на высшую государственную должность РФ, не получилось кардинально изменить ситуацию в экономике. Поэтому главной задачей для следующего президента России станет подъем экономики и, как следствие, обеспечение роста доходов населения страны.

Крым и внешняя политика

По словам эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, главные успехи политики Путина во время третьего президентского срока — это присоединение Крыма и "возвращение России на большую геополитическую шахматную доску". "Мы видим, что Россия рассматривается как серьезный мировой игрок", — сказал он.

"Произошли территориальные изменения, внешняя политика вышла на более широкую повестку… Потом была Сирия, где мы тоже сделали большую заявку на место России в мировой политике", — добавил руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Успех сирийской операции отмечает и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его мнению, участие России в урегулировании сирийского конфликта, при всех оговорках, было проведено хорошо как в военном, так и в политическом отношении.

"Удалось продемонстрировать высокое качество управления и войсками, и политическими рисками", — считает политолог.

Модернизация армии и макроэкономическая стабильность

К достижениям президента эксперты отнесли также модернизацию оборонно-промышленного комплекса и сохранение экономической стабильности, несмотря на санкции и падение цен на нефть.

"На втором месте (среди успехов президента на третьем сроке — ред.) можно было бы поставить восстановление дееспособности российской армии и ее переход в новое качество — как вооруженных сил, так и новое качество восприятия армии в российском обществе", — сказал член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

По словам Слатинова, Путину удалось сохранить макроэкономическую стабильность на фоне неблагоприятных внешних условий и с учетом серьезных расходов на оборону и силовой блок. "Это, конечно, огромное достижение в таких непростых условиях", — подчеркнул он.

Среди успешных преобразований Зудин также назвал сельское хозяйство страны. "Из предмета дежурной критики в позднесоветский период и в течение большей части постсоветского периода оно превратилось вдруг, неожиданно для многих, в предмет гордости, восхищения, в яркую демонстрацию того, что России реально может", — отметил политолог.

Кадровая политика

Положительно оценивают эксперты и изменение кадровой политики президента, которая стала "более требовательной и в части ротаций, и в части антикоррупционной деятельности".

"От такого кадрового консерватизма, присущего Путину, по его собственному признанию, он стал все-таки постепенно уходить в сторону большей требовательности и создания более интенсивных стимулов для управленческого класса", — сказал Ремизов.

По словам Зудина, стоит отметить и начавшуюся модернизацию российских элит. "Этот вопрос давно назрел, и Путин в последнее время перевел его в практическую плоскость. Мы видим, что эта проблема решается как системная, то есть с самых разных сторон. Здесь и шаги по обновлению, повышению компетентности элит, и шаги, направленные на то, чтобы сделать российские элиты более открытыми, более ответственными перед российскими гражданами", — пояснил он.

Новые вызовы и экономика

К основным проблемам, решение которых еще предстоит найти, эксперты отнесли ситуацию в Донбассе и падение доходов населения.

"Донбасский кризис: там уже не осталось хороших решений, только плохие и очень плохие. Был упущен открывшийся в определенный момент шанс на реализацию проекта Новороссии", — полагает Ремизов.

Кроме того, по его словам, отсутствие нового экономического курса также остается основной нерешенной задачей верховной власти. "Не было сформировано и выработано нового курса в экономике, что представлялось крайне актуальным и насущным, особенно после объявления санкционной войны, которая не намерена заканчиваться и приобретает более системный, более необратимый, подчас более жесткий характер", — уточнил политолог.

Также одной из ключевых нерешенных проблем, по словам Ремизова, является зависимость российской элиты от Запада. "В той игре, которую начал Путин на третьем сроке и которая связана с Крымом и противостоянием Западу, сыгран первый тайм, и мы не знаем, чем она закончится. Если не решить определенные системные проблемы на следующем сроке, связанные, прежде всего с тем, что мы вступили в эту серьезную игру, имея критический уровень зависимости наших элит от Запада, то вся игра будет проиграна, несмотря на отдельные блестящие успехи", — считает политолог.

Он подчеркнул, что от решения этой задачи зависит устойчивое положение России в будущем.

По мнению Слатинова, проблемы в российской экономике сильнее всего ударили по доходам населения. "Мы видим, что упали реальные доходы населения, что уровень доходов продолжает сокращаться", — отметил он.

Поэтому, как считает эксперт, главной задачей для следующего президента России необходимость вернуть экономике полноценный рост, а населению — увеличение уровня жизни, что непросто будет сделать.

Такого же мнения придерживается и Миронов, который также заявляет о необходимости экономических реформ. "Сохранились структурные противоречия в экономике, сохранилась нефтяная зависимость — и все это надо менять… Поэтому сейчас мы пришли к падению доходов населения… К сожалению, внешнеполитическое движение России сильно тормозит ситуация в ее экономике", — добавил руководитель Центра экономических и политических реформ.

Олимпиада останется победной для россиян

Политологи уверены, что скандал вокруг Олимпиады 2014 года и решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к играм 2018 года под олимпийским флагом никак не отразится на общественном мнении об Играх в Сочи.

"Для российского общества победа в Олимпиаде 2014 года — это уже состоявшийся факт, и размыть его лишением медалей с точки зрения уже общественной ситуации не удастся", — заявил Ремизов.

Он отметил, что сочинские Игры были восприняты как бесспорный успех и в России, и за рубежом. По мнению эксперта, решения МОК связаны не с подозрениями в применении допинга российскими спортсменами, а с успехами российской операции в Сирии и присоединением Крыма.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также считает, что обвинения против сборной России преследуют не спортивную, а политическую цель. "Идея заключалась в том, чтобы дискредитировать Олимпиаду сочинскую и ограничить поездку российской сборной (на Олимпиаду-2018 — ред.) перед выборами", — пояснил политолог.

Он уточнил, что политический характер претензий к РФ не дискредитирует Олимпиаду в Сочи в сознании россиян. "Какие бы действия ни происходили, медалей нас все равно стали бы лишать, потому что задача здесь не спортивная, не антидопинговая, а политическая", — добавил политолог.

Оба эксперта подчеркнули, что рейтинг Путина будет зависеть от того, поедут ли российские спортсмены выступать в Пхенчхан под олимпийским флагом.

"Есть решения отдельных спортсменов, но есть и позиция государства, которое весь этот олимпийский спорт финансирует. Если будет принято политическое решение о бойкоте, то это скажется в плюс на рейтинге Путина, причем довольно ощутимо", — отметил Ремизов. Противоположное решение, по мнению эксперта, может отразиться на рейтинге действующего президента в отрицательную сторону, но незначительно.

Абзалов добавил, что оба решения предусматривают определенные риски. По его словам, если Кремль выступит против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года, это может негативно сказаться на отношении спортсменов к государственной политике.

"Спортсмены — это очень важный электоральный сегмент и, плюс ко всему – это публичные люди, часть из них — депутаты, между прочим", — подчеркнул он. При этом эксперт уточнил, что если спортсмены выступят под нейтральным флагом, то подобное решение Кремля может быть отрицательно воспринято основным электоратом.