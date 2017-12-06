Дворкович не стал комментировать свое участие в правительстве после выборов

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не стал комментировать возможность своего участия в правительстве после президентских выборов в 2018 году, отметив, что главное решение остается за главой государства и будущего кабмина.

"Это решает председатель правительства и президент. И, конечно, должна быть добрая воля того, о ком идет речь, но это будет зависеть от того, что будет в мае, а не сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Дворкович курирует в правительстве, в частности, транспортную инфраструктуру, ТЭК, информтехнологии, АПК, фармпроизводство.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.