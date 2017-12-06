Миллиардер Баков хочет посоветоваться с ЦИК о своем участии в выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Российский миллиардер, основатель Монархической партии Антон Баков пообещал в ближайшее время прояснить вопрос о своем участии в выборах президента РФ, отметив, что надо посоветоваться с ЦИК.

В сентябре он заявил РИА Новости, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году.

"Я никогда не кладу яйца в одну корзину. Действительно, некоторое время назад я заявил о том, что буду выдвигаться. Но буду или нет, на этот счет надо посоветоваться с ЦИК. Думаю, в ближайшие дни вы все узнаете",- заявил Баков на пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос, не повлияет ли на его планы участвовать в президентской кампании признание созданной им "Романовской империи" республикой Гамбия.