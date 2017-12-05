МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, изложив ему позицию РФ в поддержку возобновления переговоров Палестины и Израиля по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении проблематики ближневосточного урегулирования Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в поддержку безотлагательного возобновления прямых палестино-израильских переговоров по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, и выхода на долгосрочные справедливые решения, отвечающие интересам обеих сторон", — говорится в сообщении.

Также была отмечена важность подписанного в Каире в октябре соглашения между движениями ФАТХ и "Хамас", которое направлено на укрепление межпалестинского единства.

"В контексте достигнутых в ходе российско-палестинской встречи на высшем уровне в Москве в мае сего года договоренностей обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

Президенты условились о продолжении личных контактов.