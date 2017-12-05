Игорь Руденя впервые вошел в "тройку" лидеров медиарейтинга

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял третье место в медиарейтинге среди глав российских регионов Центрального федерального округа по итогам ноября. Впереди только глава Подмосковья Андрей Воробьев (2-е место) и мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место). В общероссийском списке Руденя также поднялся вверх на одну ступень — 27-е место. Эти данные опубликованы на сайте компании "Медиалогия".

Авторы рейтинга связывают укрепление позиций главы Тверской области с рядом крупных региональных событий и заявлений губернатора. "Тверские власти намерены в течение ближайших двух лет ликвидировать очередь в ясли, сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая посетила Тверь с рабочей поездкой", — говорится на сайте "Медиалогии".

Информационно-аналитическая система также зафиксировала сообщение Рудени о том, что в Твери досрочно завершат строительство трех объектов СУ-155. Помимо этого, компания ссылается на публикации в СМИ о предварительных итогах работы АПК Тверской области в 2017 году, которые были рассмотрены на заседании регионального правительства под председательством губернатора.

"Руководитель Тверской области впервые занимает позиции на вершине медиарейтинга, но тенденции к лидерству наблюдаются практически весь период работы Игоря Рудени в регионе. С апреля этого года Игорь Михайлович стабильно на 4-й позиции в рейтинге, а теперь вполне закономерно перешел в "тройку" лидеров. Грамотная информационная политика позволяет привлекать внимание широкого круга региональных и федеральных СМИ к деятельности губернатора и правительства Тверской области, причем Игорь Руденя практически всегда оказывается на волне федеральной информационной повестки", — приводят в пресс-службе облправительства комментарий исполняющей обязанности ректора Тверского госуниверситета Людмилы Скаковской.

Эксперт подчеркнула особенность ноябрьского рейтинга "Медиалогии". "Этот оценочный период, пожалуй, более объективен к губернаторам. В стране закончился многомесячный хайп, связанный с выборами глав субъектов, началась рутинная работа. Информационный поток в регионах тоже вернулся в привычное русло, что обеспечило Игорю Рудене высокий результат и даже рост медиарейтинга", — считает Скаковская.

По мнению эксперта, положительный эффект дает и активное участие губернатора в мероприятиях федерального уровня, таких, как пленарное заседание Всероссийского форума легкой промышленности, которое состоялось в конце ноября.

Скаковская также обратила внимание, что в ноябре Тверскую область посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В ходе рабочей встречи с главой области обсуждался обнародованный накануне "демографический пакет" президента России. "Поскольку это было первое детальное обсуждение новых инициатив главы государства на таком статусном экспертном уровне, средства массовой информации уделили диалогу Матвиенко и Рудени много внимания", — говорит эксперт.

Основу рейтинга составляет МедиаИндекс — показатель системы "Медиалогия", позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.



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