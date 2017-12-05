Путин подписал закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет членам Общественной палаты РФ быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Данным законом вносятся поправки в закон "О выборах президента РФ".

Закон предлагает расширить перечень субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Согласно принятому документу, своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата РФ, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом общественные палаты субъектов смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе.

Кроме того, предусматривается, что доверенному лицу кандидата дается возможность назначать в каждую участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, имеющих право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении для голосования.

Также закон предусматривает возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования.

Таким образом, с принятием закона видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.