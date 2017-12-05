МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак талантливо играет на политическом поле, однако механизм создания партии основан не на актерском мастерстве и желании эпатировать публику, считает руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андерей Колядин.

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, сообщила в интервью телеканалу "Дождь", что после кампании планирует создать политическую партию.

"Партийную систему нужно менять, нужны настоящие партии, которые бы действительно имели региональное представительство, и наиболее активная часть населения туда могла бы зайти. С этой точки зрения появление партии, которое будет генерировано и создано снизу – это очень правильный этап развития политической системы общества. Но это никак связано с Собчак. Потому, что Собчак популист, человек, который везде играет, вполне талантливо играет, лучше, чем некоторые актеры, в том числе на политическом поле она играет тоже", — сказал Колядин РИА Новости.

По его словам, партийное строительство – это несколько другой механизм, который "не основан на актерском мастерстве и желании эпатировать публику".

"Партии создавать нужно, политическую систему страны реформировать нужно, причем 100%, включая и парламентские партии тоже. Но то, что Собчак станет реформатором этой системы, у меня большие сомнения", — добавил политолог.

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день в РФ 71 партия, из них 14 политических организаций хоть как-то проявляют себя в выборных циклах, хотя бы в регионах, а в Госдуму могут попасть 6-7 партий.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.