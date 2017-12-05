МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, заявивший о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, представил Концепцию образа будущего России, на подготовку которой ушло более трех лет.

"Концепция образа будущего, которая готовилась более 3 лет. Она состоит из четырех элементов: описания, президентской программы "Дорога в будущее", "экономического манифеста" — экономические обязательства государства и государственной стратегии экономического развития на 2018-2028 годы", — рассказал Явлинский.

По его словам, в концепции два основных элемента. Первый связан с человеком – защитой жизни, личности, достоинства, созданием государства, где человек – приоритет всех госорганов. Второй элемент – это создание мощной экономики.

"Цель – вывести РФ на уровень 5% мирового ВВП. Такая возможность есть", — отметил он.

Главными шагами для того, чтобы Россия стала сильнейшей экономикой Европы, по мнению Явлинского, должны стать уважение частной собственности со стороны государства, ограничение концентрации собственности в одних руках, согласование всех существенных изменений в экономике с бизнесом.

"Государство не должно сидеть на 70-80% в экономике, удавку эту надо снять", — подытожил Явлинский.