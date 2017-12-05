Москва ждет практических сдвигов в вопросе выдачи виз США, заявил Рябков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. У Москвы все еще остаются вопросы по поводу практического возобновления выдачи американских виз россиянам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне американская дипмиссия в России сообщила, что 11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы.

"Остаётся больше вопросов. Мы не понимаем конкретно, что это будет означать с точки зрения графиков рассмотрения визовых заявлений. И есть ряд острых тем, которые, несмотря на вчерашнее позитивное объявление с американской стороны, эти темы по-прежнему не закрыты, в особенности, это касается спортивных обменов, транспортного сообщения и некоторых других", — сказал Рябков.

"Когда начнутся практические сдвиги в этих областях, тогда мы поймем, что в визовой сфере что-то начало улучшаться. Пока мы слышали только объявление, как это все будет реализовываться, предстоит посмотреть", — отметил замминистра.

Вашингтон приостановил процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России 23 августа после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США. Позднее американские визы в России начали выдавать снова, но только в посольстве США в Москве.