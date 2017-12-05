Рябков назвал отсутствием политической воли продолжение санкций США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Продолжение санкционной политики в отношении Москвы будет означать отсутствие воли в Вашингтоне наладить отношения с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что в некоторых аспектах санкционный прессинг позволил простимулировать наше внутреннее развитие, хотя понятно, что есть сферы и направления, где последствия санкций ощущаются негативным образом, это тоже надо признать", — сказал Рябков на дискуссии в Общественной палате.

При этом он подчеркнул, что "в любом случае очевидно, что продолжение санкционной политики со стороны Вашингтона будет демонстрировать отсутствие политической воли предпринимать практические шаги по улучшению двусторонних отношений".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.