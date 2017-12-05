Кремль сообщит дату и место встречи Суркова и Волкера, заявил Песков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кремль сообщит место и время встречи специального представителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова после того, как они будут согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда все будет согласовано, мы все сообщим", — сказал Песков, отвечая на вопрос, где и когда пройдет встреча Волкера и Суркова.

В понедельник посол США в России Джон Хантсман заявил, что очередная встреча Волкера и Суркова запланирована на следующую неделю. Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 13 ноября. По словам Хантсмана, Украина является "ключевым пунктом для возобновления нормальных взаимоотношений" России и США.