Лавров почти в ежедневном режиме ведет диалог с США, сообщил Рябков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров практически в ежедневном режиме ведёт диалог с США, ситуация в отношениях между двумя странами крайне сложная и тяжёлая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Министр иностранных дел, господин Лавров, занимается каждодневно, это не фигура речи, а фактическое состояние дел, диалогом и практикой двусторонних отношений с США, и, насколько это возможно, взаимодействия с этой страной по международным вопросам", — сказал Рябков, выступая в ходе круглого стола в Общественной палате.

По его словам, ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона сейчас "крайне сложная и тяжелая".