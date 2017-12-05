Слуцкий предложил создать парламентскую тройку — Россия, Иран, Азербайджан

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать парламентскую тройку — Россия, Иран и Азербайджан — по обсуждению актуальных проблем.

Комитет Госдумы по международным делам во вторник проводит совместное заседание с комиссией Меджлиса Исламского Совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

"Сотрудничество в сфере железной дороги, электроэнергетики и топлива, имеется в виду нефть и газ — это та вертикаль север-юг, по которой работает тройка президентов — Россия, Азербайджан и Иран — уже несколько лет… Уверен, что мы могли бы подумать и над такой тройкой с участием Азербайджана, с участием господина Октай Асадова, спикера Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), все это очень интересно для нас", — заявил Слуцкий.