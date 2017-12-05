Рябков спрогнозировал появление новых "санкционных докладов" США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва ожидает в начале 2018 года новых осложнений в связи с подготовкой "санкционных докладов" в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, в начале 2018 года можно ожидать новых "докладов в США, в том числе о связях олигархов российского бизнеса с российскими правительственными чиновниками".

"На подходе к выборам президента России со стороны США последуют новые деструктивные импульсы. Размах и глубину которых нам ещё только предстоит оценивать", — сказал Рябков.