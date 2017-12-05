МИД считает решение США о сокращении дипперсонала в России преднамеренным

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Решение США сократить дипперсонал в РФ за счет консульских работников было принято преднамеренно, таким образам россиянам специально создали неудобства, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России по выдаче виз США.

После того как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США, Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Позднее эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства отметили, что сокращение персонала сотрудников американских дипмиссий в России, сделано в ответ на массовую высылку из США российских дипломатов и другие откровенно враждебные шаги против России.

"Во-вторых, решение урезать именно работников, занятых на визовом участке, принимали в Вашингтоне и сделали это преднамеренно – россиянам специально создали неудобства, рассчитывая спровоцировать общественное недовольство", — подчеркнули в МИД РФ.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства также говорится, что сокращение дипперсонала США в РФ за счет консульских работников привело к затягиванию выдачи виз для экипажей "Аэрофлота", выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении. Кроме этого, как добавили в ведомстве, серьезные проблемы возникли также у российских спортсменов, не успевающих на международные соревнования, "что сильно похоже на преднамеренную дискриминацию наших атлетов и противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя". В департаменте информации и печати МИД России также заявили, что решение американской стороны сорвало планы тысяч обычных людей.