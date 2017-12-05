Выдача виз США в консульстве в Приморье будет идти при сокращенном штате

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Заместитель посла США в РФ Энтони Годфри сообщил, что работа по выдаче виз во Владивостоке будет идти в сокращенном варианте – с 40% оставшихся сотрудников.

"Когда посол (США в России Джон) Хансман приехал в РФ, он понимал, что мы должны найти гибкий подход к этому вопросу, чтобы найти гибкий способ, чтобы возобновить выдачу виз во всех консульствах. К сожалению, это не будет на том уровне, как раньше, потому что мы обязаны были сократить наш штат на 60%. Только 40% нашей визовой работы, деятельности. Посол Хантсман убежден, и мы хотим, чтобы все, кто хочет посетить США, должны иметь такую возможность. Контакты между людьми, культурными группами – это должен быть тот балласт, который успокаивает наши отношения, которые политически так колеблются. И это помогает", — сказал Годфри журналистам во Владивостоке.

Ранее на сайте американской дипмиссии появилось сообщение о том, что 11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы.