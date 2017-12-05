МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Совет Федерации планирует принять постановление о запрете прохода в палату представителей девяти СМИ, включенных Минюстом в список иностранных агентов, это может произойти 15 декабря, сообщил РИА Новости глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, "с учетом настроений в сенаторском корпусе", это постановление, скорее всего, будет поддержано большинством сенаторов.
"Наша комиссия плотно занималась этим вопросом", — отметил он.
Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".