МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Совет Федерации планирует принять постановление о запрете прохода в палату представителей девяти СМИ, включенных Минюстом в список иностранных агентов, это может произойти 15 декабря, сообщил РИА Новости глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

"Думаю, Совет Федерации пойдет по пути запрета доступа в Совфед именно тех девяти СМИ, которые включены в список иноагентов. Ближайшее заседание палаты 15 декабря, думаю, уже в конце этой недели – в начале следующей соответствующий проект постановления будет готов, а потом вынесен на рассмотрение Совета Федерации", — сказал Пушков.

По его словам, "с учетом настроений в сенаторском корпусе", это постановление, скорее всего, будет поддержано большинством сенаторов.

Сенатор сообщил, что возглавляемая им комиссия подготовит свой рабочий вариант проекта постановления Совета Федерации о запрете прохода в СФ СМИ-иноагентов, возможно, уже к концу этой недели.

"Наша комиссия плотно занималась этим вопросом", — отметил он.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".