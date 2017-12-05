Москва надеется на пересмотр Вашингтоном политики в визовой сфере

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию в визовой сфере, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Разумеется, это дело властей США, как они выдают свои визы и кого к себе пускают. Мы никуда напрашиваться не собираемся. Но действиями в визовой сфере в Вашингтоне наглядно демонстрируют, как относятся к контактам между людьми", — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что "вместо их расширения, к чему стремится наша страна для укрепления взаимного понимания и доверия, там чинят препятствия приезду россиян, словно боятся распространения в Америке правдивой информации о России, хотят оградить от нее своих граждан, самоизолироваться от нас".

"Надеемся, что такая позиция Вашингтона будет пересмотрена. Напомним, что Россия еще в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. Ответа по-прежнему нет", — говорится в комментарии.

Ранее на сайте американской дипмиссии появилось сообщение о том, что 11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы.