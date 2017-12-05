Крымский парламент поддержит рекомендации Госдумы по СМИ-иноагентам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Государственный совет Крыма поддержит рекомендации Госдумы РФ по введению запретительных мер в отношении допуска СМИ-иноагентов в здание парламента, сообщил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее сообщалось, что ГД порекомендуют властям регионов ввести запреты в отношении СМИ-иноагентов. Соответствующие рекомендации включены в постановление о запрете на доступ американских СМИ-иноагентов в Госдуму.

"Мы должны сначала увидеть этот документ, но, во всяком случае, безусловно, то, что будет в рекомендациях, мы будем выполнять", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, иностранные СМИ обязаны объективно показывать происходящие в России процессы, а не так, как им хочется.

"Мы бы хотели, чтобы они объективно показывали то, что происходит в России и у нас в Крыму", — подчеркнул Фикс.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.

В Госдуме сейчас рассматривается проект постановления, которое запретит американским журналистам посещать нижнюю палату. Этот запрет намерены поддержать и в Совете Федерации. Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Ограничения могут ввести в середине декабря.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США.

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