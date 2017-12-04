МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва и Вашингтон отходят от низшей точки в отношениях, но им еще необходимо преодолеть нынешние противоречия, заявил посол США в России Джон Хантсман.

"В политике и международных отношениях нет такого понятия как точка невозврата, есть такое понятие как цикл отношений. И цикл, через который мы проходим, который, я надеюсь, становится стабильным, мы отходим от самой низшей точки (отношений)", — заявил Хантсман в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

По словам дипломата, значительное ухудшение отношений произошло из-за событий на Украине и президентских выборов в США в 2016 году.

Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились в 2014 году. США обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и нарушении ее территориальной целостности из-за присоединения Крыма. Вашингтон ввел антироссийские санкции, которые затем постоянно расширялись. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта, а Крым присоединился к России в результате законного референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав страны.

Кроме того, в ФБР и в конгрессе проходит расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Москвы с Дональдом Трампом. В Кремле неоднократно опровергали обвинения, подчеркивая, что никаких доказательств этому нет.

В начале июня Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, однако отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.