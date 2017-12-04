Дипломат: Россия и Израиль находятся на пике развития своих отношений

ИЕРУСАЛИМ, 4 дек — РИА Новости. Россия и Израиль находятся на историческом пике развития своих отношений, достижение которого обеспечено активным политическим диалогом, растущей торговлей и туризмом, сказал заместитель генерального директора МИД еврейского государства Александр Бен-Цви.

Дипломат, стоявший в 1980-х годах у истоков восстановления двусторонних связей, сейчас возглавляет департамент Евразия, в зону ответственности которого входит Россия.

"Мы сегодня находимся на самом высоком уровне наших отношений. Это не говорит, что мы всегда во всем соглашаемся. Есть разногласия… по поводу той или иной политики, проводимой Россией или Израилем. Но если мы смотрим на качество отношений, то сегодня можно сказать, что они находятся на самом высоком уровне", — сказал Бен-Цви на встрече с российскими журналистами.

"А как это доказать? Очень просто. Если мы возьмем последние три года, то встречи на высшем уроне, между президентом России и премьер-министром Израиля, состоялись шесть раз, не считая телефонных звонков, чего в общем-то не было никогда раньше. Контакты на уровне министров, замминистров и так далее я даже посчитать не могу", — продолжил он.

Он напомнил о состоявшихся за последние месяцы заседании межправительственной комиссии, визите в Израиль министра обороны РФ Сергея Шойгу и поездке в Москву парламентской комиссии по иностранным делам и обороне для обсуждения ближневосточной проблематики с российскими коллегами.

Расцвет двусторонних отношений он также проиллюстрировал статистикой туризма и торговли, которые восстанавливаются после кризисного спада.

"У нас в день восемь рейсов примерно, и рейсы полные. Мы считаем, что в этом году в Израиле будет около 400 тысяч российских туристов. Пик был 600 тысяч, но экономический кризис в России влияет на показатели", — сообщил Бен-Цви.

"Товарооборот. Статистика — дело тяжелое, каждый считает по-своему, но где-то в районе 3 миллиардов долларов должен быть. Некоторые говорят, даже доходит до 4", — добавил он, напомнив, что Израиль продолжает переговоры о формировании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, куда входит Россия.