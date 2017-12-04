Посол Франции: Россия и Китай приглашены на конференцию по климату в Париж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что РФ и Китай приглашены на конференцию по климату в Париж, которая состоится 12 декабря.

"Россия и Китай приглашены. Еще не знаем, на каком уровне, но они будут участвовать", — сказала Берманн, которая находится с визитом в Екатеринбурге и в понедельник выступала перед студентами Уральского федерального университета.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что саммит по климату, где будет обсуждаться финансирование проектов в рамках парижского соглашения, пройдёт в Париже 12 декабря.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.