Захарова рассказала о возможности применять зеркальные меры к СМИ

17:4604.12.2017
(обновлено: 17:48 04.12.2017)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Закон о СМИ РФ предусматривает положение, разрешающее вводить зеркальные ответные меры в отношении журналистов тех стран, в которых применяются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отдельные положения российского законодательства, в частности, статья 55 ФЗ о СМИ предусматривает возможность установления ответных ограничений в отношении СМИ тех государств, в которых применяются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности российских журналистов", — заявила Захарова, выступая в Госдуме.
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Заседание Государственной Думы по теме "Американские СМИ"