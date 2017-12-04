"Единая Россия" снимет Булавинова с поста главы нижегородского отделения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Булавинов направил руководству "Единой России" заявление о сложении с него полномочий секретаря нижегородского регионального отделения партии, этот вопрос будет решен на ближайшем заседании президиума генерального совета ЕР, сообщили в пресс-службе партии в понедельник.

В ЕР уточнили, что в прошлую пятницу в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова. СМИ сообщили, что он в нетрезвом виде управлял автотранспортным средством.

"Сегодня от него поступило заявление на имя и. о. секретаря генсовета партии Андрея Турчака о сложении полномочий и. п. (исполняющего полномочия) секретаря нижегородского реготделения "Единой России" по собственному желанию в связи с болезнью и невозможностью исполнения своих обязанностей. Заявление Вадима Булавинова будет удовлетворено на ближайшем заседании президиума генерального совета", — сообщил в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в партии ждут официального подтверждения информации от правоохранительных органов.

"О ситуации, произошедшей с Вадимом Булавиновым, мне известно. На сегодняшний момент Вадим Евгеньевич написал заявление. Хочу напомнить, что в партии неприкасаемых нет. Ни наличие партийной должности, ни партийного билета не освобождают от ответственности, которую несут партийцы," – цитирует Турчака пресс-служба партии.

Сам Булавинов находится в больнице с сердечным приступом.

Сам депутат отказался комментировать РИА Новости сообщение о сложении полномочий. "Спрашивайте руководство партии", — сказал он.