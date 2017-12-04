Посольство США разъяснило порядок записи на визовые интервью

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запись на интервью для получения неиммиграционных виз США возобновилась 4 декабря, сами собеседования в ограниченном объеме будут проводиться с 11 декабря, пояснили РИА Новости в американской дипмиссии.

"Запись на собеседования возобновилась сегодня в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, сами интервью будут проводиться начиная с 11 декабря", — заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон.

Ранее на сайте дипмиссии появилось сообщение о том, что 11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объёме.

После того как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США, Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Позднее эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Дипмиссия приводит слова посла Джона Хантсмана, который ранее заявил: Вашингтон заинтересован в том, чтобы россияне имели возможность путешествовать по США, знакомиться с культурой страны, обучаться в американских университетах, вести бизнес с американскими партнёрами.

"Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг… Однако мы не сможем возобновить выдачу виз в том объёме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства РФ существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств. Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объём визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", — отметил Хантсман.