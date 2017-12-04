И.о. главы Владивостока претендует на пост мэра города

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. И.о главы Владивостока Алексей Литвинов подал документы на конкурс по замещению должности главы города, сообщается на сайте гордумы.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. В понедельник, 4 декабря, в 16.00 (09.00 мск) завершился прием документов на конкурс по замещению должности мэра Владивостока. Всего заявки подали 60 человек. Документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе.

Как сообщается на сайте думы, в числе подавших документы — Алексей Литвинов, первый заместитель главы города Владивостока.

Литвинов был назначен и.о. главы города Владивостока в конце ноября после того, как врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о назначении предыдущего и.о. мэра Владивостока Константина Межонова вице-губернатором края.