Кисляк объяснил возобновление собеседований на визу в консульствах США

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Возобновление с 11 декабря собеседований на неимиграционные визы, пусть в ограниченном объёме, говорит об изменении политики США по отношению к россиянам, а также о наличии политической воли к таким переменам, заявил РИА Новости экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объёме, заявили ранее в понедельник в посольстве США.

"Нам и ранее было очевидно, что выдача российским гражданам виз — это вопрос не технических возможностей, о чем говорила американская сторона, а проявления соответствующей политической воли. То, что она появилась, говорит об изменении политики США в отношении россиян и осознании необходимости полноценной работы посольства", — сказал Кисляк.

Он подчеркнул, что целый ряд работающих в Москве консульств с меньшим, чем США, количеством сотрудников, выдают россиянам не меньше, а то и больше виз, чем это делали ранее американцы.